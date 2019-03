Un cura prohíbe una cuestación contra el cáncer en la plaza del pueblo

"Les pone una toalla si llevan camisas de asillas"

Es la plaza del pueblo pero aquí no se puede ni jugar a la pelota ni realizar actividades colectivas sin permiso del cura. Ni siquiera hacer una cuestación benéfica. Ocurrió hace una semana, la asociación española contra el cáncer colocó una mesa informativa que parece no le gustó demasiado al párroco de los cristianos. No ha querido responder a nuestras preguntas pero desde la parroquia aseguran que la plaza es de la iglesia y tenían que haber pedido permiso.

Asegura que la plaza es de la iglesia y que tenían que haber pedido permiso. Según el ayuntamiento la plaza es de uso público independientemente del dominio original y por eso cualquiera puede usarla, algo con lo que no están muy de acuerdo los que acuden a misa. Pero la polémica sobre la propiedad de la plaza, ha descubierto el carácter de un párroco que no gusta a todos.