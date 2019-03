¿Cuál es el patrimonio real de Suárez Gil?

Si la pasada semana el abogado de Josefina Navarrete nos aseguraba que Suárez Gil sigue manteniendo una parte importante de su patrimonio, hoy les enseñamos parte de esas propiedades. Según el registro mercantil, el empresario es consejero delegado de una empresa hortofrutícola y dueño de una gran parte de sus acciones. No es la única empresa de la que es accionista, según el abogado de Navarrete.

La abogada Josefina Navarrete asegura que su aún marido, el empresario José Miguel Suárez Gil no ha sido expoliado, ni se encuentra en la ruina. Todo lo contrario, el ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas sigue siendo accionista de al menos una veintena de empresas, entre ellas, la hortofrutícola Unifrutti, en la que, tal y como puede comprobarse en el registro mercantil, ostenta los cargos de consejero delegado y secretario.

Precisamente los habituales de la zona confirman que el empresario continúa apareciendo por el puerto y disfrutando de dicha embarcación con regularidad.

Ambas partes siguen a la espera de verse pronto en los tribunales.