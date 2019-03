Cruce de acusaciones entre PP y Rivero por el cierre de Islas

Las primeras consecuencias las van a notar en el turismo, en el turismo interno, preocupa a los hoteleros islas como El Hierro que se quedan sin conexiones interprovincialesPero tras la problemática social que puede suponer también hay una polémica con trasfondo político y el primero en quejarse ha sido el propio presidente de la compañía.

No le ha gustado que el gobierno regional no se haya mojadoRivero además ha culpado al Estado de actitudes que han estrangulado a la compañía, una posición que no comparte su socio de gobierno. Y por la que de nuevo ha provocado un enfrentamiento con la oposición.

Lo que está claro para todos es que hay un expediente abierto a raíz de una denuncia por fraude que fomento tendrá que resolver