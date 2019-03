La crisis y las deudas podrían acabar con el parque Sioux City

Fue construido en los 70 para rodar películas del oeste

El parque temático Sioux City podría cerrar después de 40 años. Desde 2009 tiene serias dificultades y ahora los propietarios anuncian un ERE. Hoy los empleados han sido informados de las negociaciones. Miguel Noya, ¿qué les han contado los sindicatos?Sioux City podría cerrar tras 42 años de funcionamiento. Desde 2009 tiene pérdidas y se ha intentado de todo: reducciones de plantilla y de sueldos. También aportaciones personales de los propietarios.

Pero ya no pueden más. Ahora, un ERE podría dejar en la calle a 22 empleados. Los sindicatos han pedido 15 días más para conseguir inversores.Una empresa con medio millón de euros en deudas. Y es que, dicen, la crisis y el todo incluido les han destrozado. Los turistas ya no vienen tanto a este poblado construido por la Warner Bros en los 70 para rodar películas del oeste y convertido con mucho esfuerzo en un lugar emblemático. Las caras de los trabajadores no reflejan su preocupación.

Algunos llevan aquí desde que abrió el parque. Los empleados se han reunido hoy para ponerse al día sobre la situación. Harán lo imposible para que estas...No sean las últimas balas que disparan en Sioux City.