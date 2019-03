¿Cree usted que trabajan lo suficiente los políticos?

Los políticos están en el ojo de mira, no sólo los concejales o alcaldes, también los diputados. Durante el mes de enero, sus señorías no trabajan, o al menos no tienen que acudir a su puesto de trabajo: la cámara regional. Lo mismo ocurre durante los tres meses de verano, durante los que no se celebran plenos, ni comisiones. Son en total 4 meses al año en los que no tienen que acudir al Parlamento, algo que no acaban de entender muchos ciudadanos.