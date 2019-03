Continúa adelante la denuncia de la camarera de piso que se quemó

Hoy estaba previsto que la camarera de piso que sufrió quemaduras en un hotel de Lanzarote acudiera a un acto de conciliación con los responsables del establecimiento y la empresa de trabajo temporal que la contrataba de semana en semana. Un acto que al final no se ha celebrado, porque no se ha presentado el representante del hotel donde la camarera sufrió el accidente mientras limpiaba una cocina con productos corrosivos. No se llegó a ningún acuerdo, por lo que la denuncia sigue adelante. Las camareras de piso quieren ir a juicio para conseguir una contrato estable, y mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras.