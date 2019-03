Concurso para elegir el 2º mejor mojo del mundo

Son las orgullosas ganadoras del concurso por el segundo mejor mojo del mundo. El primer puesto, muy sensatamente, se lo dejan al de la abuela o la madre de cada uno, que siempre es el mejor con diferencia.

Por cierto, que entre los participantes encontramos a muchas madres y abuelas, que aseguran que en una buena salsa canaria no puede faltar,

Y si además queremos sorprender. Y como de lo que se trata es de innovar, este concurso premia no sólo al mojo rojo o verde de toda la vida. Buscamos además el mejor mojo creativo, como éste que opta por el vinagre de sidra de Valleseco para la base y añade manga cultivada en las islas. Por cierto, ¿cuál habrá sido el ingrediente secreto de la ganadora en esta modalidad?

Y tampoco pueden faltar las papitas arrugadas, ni la parranda, ni la compañía de miles de personas que no han querido perdese la degustación. Ellas se llevan premio y reconocimiento.