4 ex concejales nacionalistas y 3 técnicos municipales ante el juez por prevaricación

El juicio se prolongará hasta el miércoles

Se les acusa de permitir que se levantara este edificio a sabiendas de que era ilegal. Es el conocido como mamotreto, una construcción de aparcamientos de más de 4000 metros ubicado en las teresitas que costas no autorizó. Pero ninguno de los acusados, 4 ex ediles nacionalistas admiten culpa alguna. Luz Reveron, Norberto Plasencia, José Domingo Pastor y Manuel Parejo se han sentado hoy ante la jueza acusados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Y aunque sólo han respondido a las preguntas de sus respectivos abogados, el que fuera concejal de urbanismo cuando se inició el proyecto ha asegurado que no hubo informes técnicos contrarios.

Por su parte el que fuera arquitecto municipal ha asegurado que Costas autorizó no sólo esta obra sino toda la del frente de las Teresitas.

El caso se inició en 2004 con la adjudicación de los trabajos por 21 millones de euros. La primera denuncia, de ATAN llegó en 2006 ya con la obra iniciada. Pero, según la fiscal, a pesar de los informes negativos de intervención municipal y costas siguieron adelante. En 2008 costas paraliza los trabajos por consideran que estaban en dominio público. 5 años después el edificio sigue a medio construir. Ahora Piden hasta 3 años de cárcel para algunos de los acusados, hasta un total de 18.