Compraron una casa y les vendieron la moto

Compraron la casa de sus sueños, pero se ha convertido en su pesadilla. Los vecinos de la Urbanización la Vega, en Telde, en Gran Canaria, aseguran que viven en unas condiciones que no merecen, después de lo que han pagado por sus viviendas. No tienen ascensor, ni teléfono, además de goteras y locales abandonados. Mientras la constructora y el ayuntamiento se echan la culpa mutuamente.

Los ascensores no funcionan. Los jardines no se cuidan. Filtraciones de agua en los garajes. Locales llenos de escombros. Y sin Internet ni teléfono. Son las quejas de los vecinos de esta urbanización en Telde.

El ayuntamiento dice que le ha pasado un listado de todos problemas a la constructora. Son 250 viviendas, más de la mitad están habitadas, pero muchos se arrepienten de haber comprado la que era la casa de sus sueños.