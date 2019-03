Sin colegio por ser alérgicos

padres y profesores piden a la consejería que publique un protocolo de actuación específico para cada centro

Dos semanas después de que los niños en Canarias empezaran el curso el curso escolar, dos niños de Santa Cruz de Tenerife, siguen en sus casas. La razón es que la dirección del colegio se niega a recoger los medicamentos de urgencia que necesitan ya que padecen una importante alergia. ...

Tiene 5 y 7 años y deberían estar en la escuela pero una alergia se lo impide, y no porque estén muy enfermos. Su hasta ahora colegio, se ha negado este curso a custodiar el medicamento que necesitan en caso de urgencia: un bolígrafo de adrenalina que cualquier persona podría administrarles si los niños comieran frutos secos, alimentos que no toleran, algo que sí hicieron el curso pasado. Un caso que ha abierto el debate sobre si deben o no los profesores administrar medicamentos a los niños en el colegio.

Piden a la administración que pongan personal sanitario en este tipo de casos.

Desde el colegio se han negado a hacer declaraciones mientras que los padres de los niños afectados han preferido esperar una respuesta por parte de la consejería.