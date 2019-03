Circulaba a más de 230 km/h en la GC1

Pasó por este punto a 232 kilómetros por hora sobre las dos de la madrugada. Un radar sobre un trípode instalado por la Guardia Civil dejó constancia y fotografía del delito.

Pero no fue el único pillado in fraganti, otros 4 coches en el intervalo de una hora y media pasaron a 193, 182, 177 y 169 kilómetros por hora. Los agentes creen que se trata de un grupo de conductores a los que les gusta la velocidad y que podrían organizar carreras ilegales, no es la primera vez que les cogen.

Se enfrentan también a 600 euros de multa y a 6 puntos menos en el permiso de circulación.