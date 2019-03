De Cinco estrellas es su nuevo disco grabado en Canarias

Con una ovación que se prolongó durante varios minutos, el cantante José Vélez fue aclamado por las cientos de personas que acudieron a la presentación de su último disco, un hotel de la capital grancanaria. Después de 16 discos grabados en Madrid, Buenos Aires, Londres y Los Ángeles, el artista teldense ha grabado su último trabajo en su tierra. De cinco estrellas, producido por Raúl Rivero, ofrece ocho canciones. No son temas nuevos, pero Vélez no estaba satisfecho de cómo se grabaron en su día. Ahora, si está feliz.

La fiesta estuvo muy concurrida. Con rostros conocidos como el presidente Rivero, el ex presidente Olarte que charlaba con el alcalde de Telde, parte del equipo de Noche A3, periodistas y personajes populares de la farándula cultural y nocturna del archipiélago.