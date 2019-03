El caso de maltratos en un centro de discapacitados en la audiencia provincial

Hace un año denunciaron que sus hijos sufrían malos tratos en el centro para discapacitados Naranjos de Luz, de Tacoronte por parte del director y una educadora. El caso fue sobreseído y los dos imputados volvieron a sus puestos pero ahora la causa

Les golpeaban, les pateaban la cabeza, los dejaban sin comer e incluso los encerraban como castigo. Son las denuncias de los padres del centro ocupacional para discapacitados Naranjos de Luz de Tacoronte, a pesar de los partes de lesiones la jueza decidió sobreseer el caso, ahora ha pasado a la audiencia provincial gracias al testimonio de 8 educadoras del centro

Uno de los más afectados fue Cristhian, síndrome de Dawn y esquizofrénico, su madre nos cuenta como gritaba para que no lo volvieran a llevar

Laura sospechaba de que algo no iba bien en el centro pero no supo de los supuestos malos tratos hasta que otros padres pusieron la denuncia, su hermano asegura sufre muchos problemas desde entonces

Esta mañana las 3 han contado sus testimonios en directo en el programa Espejo Público, esperan en breve conocer la fecha de la vista, dicen confiar en la justicia para que los supuestos maltratadores no sigan trabajando en el centro como hasta hoy