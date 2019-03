Carnaval sin guaguas ni tranvía

A una semana para que el carnaval salga a la calle aún no se sabe si habrá o no servicio público de transporte. Se negocian entre TISTA, Metropolitano de Tenerife y sindicatos los servicios mínimos, sin embargo no hay acuerdo y el lunes deberá la dirección general de trabajo marcarlos. De ser inferiores a los que solicitan Cabildo y Ayuntamiento, podría estudiarse suspender el servicio para evitar incidentes.

Empresa y Cabildo piden servicios mínimos del 90%, una cifra tres veces superior a las que se han planteado en otros paros, mientras que los sindicatos quieren que se establezcan en un 25%. Con este encuentro el ayuntamiento de Santa Cruz pide cordura y se muestra preocupado.

Carlos Alonso aseguró que se sigue negociando con los trabajadores del tranvía y se mostró sorprendido con el preaviso planteado en la empresa TITSA para los días fuertes del carnaval en la calle, el 10, el 11 y el 15. Días en los que más de 30.000 persones acuden a la fiesta en guagua.