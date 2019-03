Carlos Alonso exige una reunión con la consejera de sanidad

El Cabildo destinará un millón de euros para abrir las urgencias del hospital del norte

La salud no puede esperar, ese es lo que dice el Presidente del cabildo de Tenerife, y por eso no entiende por qué la reunión que ha solicitado desde hace tiempo con Paulino Rivero y la Consejera de Sanidad, no llega. Si esa reunión no se celebra, dice Alonso que pedirá la dimisión de Brígida Mendoza.

A la espera de ese encuentro, el cabildo da un paso para descongestionar los hospitales de referencia.

No solo lo pide el cabildo, también desde algunos cargos de CC en la isla.

Donde todos ven una situación sangrante en las urgencias, la Consejera hace otra radiografía.

Lo que quiere el cabildo es que el servicio de urgencias del hospital del norte comience a funcionar lo antes posible y no a finales de año como tiene previsto el Gobierno.