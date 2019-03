Cara de Luna nominado al Goya al mejor corto de animación

No es una historia habitual de dibujos animados. Y no porque no sea apta para todos los públicos porque el odio es el hilo conductor de Cara de Luna, sino porque es uno de los cortometrajes seleccionados a los Goyas del próximo año.

El canario Daniel Hernández es el codirector de un corto que está funcionando muy bien en festivales internacionales. Cara de luna está basado en un relato de Jack LoundenCara de luna es un corto de animación tradicional, donde se dibuja cada uno de los planos sin el recurso fácil de la simulación digital.