La cara amable del temporal en Tenerife y La Palma

Primera nevada del año que cuaja en buena parte del Parque Nacional del Teide. Ocho grados bajo cero transformaron las precipitaciones de anoche en una capa unos de 10 cm de nieve. Suficiente para poder pasar un día diferente. De momento, los accesos están abiertos al tráfico, asi que se puede subir a practicar el deporte más popular: el lanzamiento de bolas de nieve.



Los hay que aprovechan para caminar sobre la nieve, los que prefieren darse una vuelta en bici o los que sacan al perro con su abrigo de montaña. De cualquier modo, todos acaban entrando en calor con un buen chocolate. Una siempre divertida excursión en la que no puede faltar la foto de recuerdo con el Teide nevado, sobre todo para dar envidia.



Los primeros copos del invierno han caído en El Roque de Los Muchachos a partir de la cota 2.000 metros. La nieve alcanza los cinco centímetros de espesor. El acceso a la zona por carrera está restringido y solo pueden circular vehículos con cadenas. El observatorio astrofísico no se encuentra aislado y los científicos y técnicos están trabajando. Se han producidos pequeños desprendimientos de piedras que no han interrumpido la circulación. Únicamente se ha cerrado la carretera de acceso al mirador de Los Brecitos, dentro del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. En esta zona, se han recogido cerca de 30 litros por metro cuadrado.