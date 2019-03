En Canarias hemos gastado un 30% menos en lotería

Para el sorteo más esperado del año, los canarios en esta ocasión nos hemos apretado el cinturón. Si la media española se sitúa en torno a los 69 euros por persona, en las islas cada ciudadano ha gastado en lotería de Navidad algo más de 41€.

Pero eso no significa que le pongamos menos ilusión, aquí cada uno, tiene su truco particular.

Y si todo esto no es suficiente, siempre nos quedarán los clásicos.Últimas horas del día, y las administraciones siguen recibiendo gente. Algunos con las ideas muy claras,otros dejándolo todo al azar.

Pero todos, eso sí, con el mismo sueño, que su número suene mañana así de bien.