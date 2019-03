Canarias se ahorra 80 millones con los genéricos

Desde ahora los médicos del sistema nacional de salud están obligados a recetar el nombre del principio activo del medicamento y no la marca que los comercializa. El principio activo es la sustancia que genera los efectos terapéuticos de un medicamento, al margen de su marca. Algo que hace que el precio a la hora de ir a comprarlo sea menor. Bajan los precios de los medicamentos de marca porque a la hora de competir en el mercado, no tienen nada que hacer. Precisamente la medida no convence a todo el mundo, sobre todo a los farmacéuticos que son los que más lo han notado. A los que sí convence, por supuesto, es a los consumidores y los usuarios. A nivel autonómico esta medida supondrá un ahorro de 80 millones de Euros.