El calendario de los guanches de Risco Caído objeto de estudio internacional

Podría convertirse en Patrimonio de la Humanidad en 3 años

La cueva del Risco Caído, el calendario excavado por los guanches en Artenara, ha dejado con la boca abierta a toda una eminencia en Arqueoastronomía de la Unesco, lo que habla muy bien de sus posibilidades para convertirse en Patrimonio de la Humanidad,

Eso sí, se trata de un largo proceso de al menos 3 o 4 años, en los que hay que hablar no sólo del aspecto científico, sino de su futura gestión y administración. Lo que ya es seguro, es que todo el que entra en este templo perdido de los antiguos canarios, percibe lo especial del lugar. Sus propios descubridores no dejan de encontrarse con nuevos detalles durante su investigación, como que el calendario no sólo funciona en torno al solsticio de verano, como se creía en un principio.

Excavaciones que contestarán a preguntas como la de por qué se construyó precisamente en este lugar. También hay proyectado un centro de interpretación en el que el visitante podrá contemplar una reproducción acelerada de lo que ocurre en la cueva durante seis meses, en sólo unos minutos.