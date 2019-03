El buen tiempo hizo que mucho sustituyeran las compras por la toalla

Cuando el domingo previo a Nochebuena amanece así, es un crimen no disfrutarlo. Por eso muchos decidían dejarse mimar por el sol y olvidarse por un momento de preparativos y regalos. Pues no se hable más. Por cierto, que ellos, los niños, estaban de estreno, primer domingo de vacaciones. Qué mejor lugar que la playa para descansar de las clases. Y es que despedir el mes de diciembre a 28 grados, no nos deja otra opción: salir a la calle, tomar algo en una terraza, leer un buen libro...

Según la agencia estatal de meteorología, ésta será la tónica general para lo que queda de año: cielos despejados, mucho sol, y una media de temperatura en torno a los 24 grados. Fíjense que incluso los ayudantes de Papá Noel han decidido cargar las pilas en Canarias, antes de la dura noche de trabajo que les espera.