Bento confirma que hay una investigación abierta pero no detenidos

Ha habido arrestos pero eso no quiere decir que ya haya culpables. La delegada del gobierno en Canarias matiza y asegura que la Guardia Civil ha interrogado a varias personas en la gomera por los incendios aunque no se han producido detenciones por ello. María del Carmen Hernández Bento ha querido destacar el trabajo la Guardia Civil, que según dice, baraja varias líneas de investigación. Afirma también que el Estado está prestando toda la ayuda que ha reclamado el gobierno regional para sofocar el fuego.

La guardia civil ha interrogado a varias personas relacionadas con el incendio de La Gomera, pero por ahora no hay detenidos. Eso es lo que deja entrever la delegada del gobierno, aunque no confirma nada, dice que no quiere entorpecer con sus declaraciones las líneas de investigación abiertas.Responde así a Paulino Rivero quien pidió presión para detener a los culpables. Tampoco confirma, como sí ha hecho el gobierno regional, que se trata de fuegos provocados.

Hernández Bento ha querido también aclarar que la decisión de bajar de nivel 2 a 1 el incendio es solo del gobierno de Canarias.En la isla de gomera continúan 100 guardias civiles, 50 más de los que hay habitualmente y 245 efectivos de la unidad militar de emergencias.