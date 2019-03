El banco de algas más importante del mundo pendiente de las ayudas

Para que el Banco Español de Algas continúe dando sus frutos, es necesario que se financien sus proyectos. Si no reciben fondos, su continuidad no está asegurada. Para ello necesitan la colaboración de 3 instituciones: Universidad, Gobierno nacional y Gobierno Canario. Este último, aseguran, nunca ha puesto dinero para el centro. El director no entiende hacia dónde va el dinero que el Gobierno invierte en I+D.

Si finalmente reciben financiación, aspiran a estar entre los 3 mejores centros del mundo en menos de 4 años.