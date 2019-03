La banca da un paso adelante para paralizar los desahucios

Los últimos acontecimientos, algunos con trágico final, como son los casos de suicidios ante inminentes desahucios, han llevado al Gobierno y a la oposición a celebrar una reunión urgente. Los desahucios tienen un drama humanitario destrás, la Banca ha escuchado la propuesta del Ejecutivo.

El objetivo es frenar los desahucios y acabar con esta alarma social. Por eso las entidades bancarias han acordado paralizar los desahucios. Lo han expresado a través de este comunicado. Dicen que por razones humanitarias, se hará en aquellos casos de extrema necesidad durante los dos próximos años. Sin embargo, no concretan cuáles son esas circunstancias extremas. En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, no se aplicará a las hipotecas que están en proceso de ejecución.

Desde las plataformas que engloban a los afectados por los hipotecas se pide respuestas más concretas, y que la paralización sera para todos.En España se producen al día una media de 500 desahucios diarios, en Canarias más de 8.000 familias han perdido su vivienda desde que comenzó la crisis.

Una circunstancias que ha llevado a muchos a ponerse en huelga de hambre, como el caso de Carmen. Ella fue una de las afortunadas que el pasado viernes consiguió un alquiler social, tras un acuerdo entre la entidad bancaria y el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.