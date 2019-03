Así funciona el semáforo de riesgo volcánico

El semáforo volcánico advierte a la población sobre los diferentes niveles de riesgo. El Verde Indica normalidad. El amarillo Fase de pre-emergencia. Se pueden realizar las ocupaciones cotidianas atendiendo siempre a las indicaciones de las autoridades.

El Rojo es la fase de emergencia, si se encuentra en ella debe estar muy atento a las indicaciones del gobierno y seguir sus recomendaciones.

Debemos informarnos sobre las vías de evacuación y los puntos de reunión establecidos. En la isla del Hierro se han establecido 24 puntos de encuentro entre ellos La cooperativa el transporte en Valverde, La Plaza de Isora en Isora, el Campo de Fútbol del Pinar para las localidades de Las Casas y Taibique, el campo de fútbol de la Restinga en esta población marinera. Si se puede evacuar por sus propios medios acuda al punto de encuentro a efectos de registro. Informe a su familia hacia dónde se desplaza. Si convive con personas impedidas notifíquelo al 112.

En caso de anunciarse una erupción las recomendaciones son claras no acercarse al volcán ya que puede alcanzarle escoria caliente o productos sólidos. Evitar hondonadas pues se acumulan en ellas gases nocivos. Si nos sorprende una nube de gases debemos protegernos con tela humedecida en agua. Evitar el acceso a zonas declaradas peligrosas para facilitar las tareas de evacuación. Si se establece un desalojo preparar un ligero equipaje de mano con ropa de abrigo, documentación identificativa de toda la familia, medicamentos personales y si es posible alimentos no perecederos y agua embotellada. Llevar siempre con nosotros una radio a pilas y un teléfono móvil.Recomendaciones básicas para que nuestra integridad física no sufra daños.