25 años para el hombre que asesinó a puñaladas a su mujer

Su defensa asegura que el hombre sólo intentaba defenderse de ella

La va a matar es lo que decían los vecinos cuando alertaban al 112, veían como Fernando golpeaba a Ala brutalmente en el balcón, es este hombre de 77 años que desde hoy se sienta en el banquillo de los acusados, presuntamente le asestó a la víctima 7 puñaladas, la fiscalía pide 25 años de prisión para él , su defensa asegura que los hechos no sucedieron tal y como se recoge en el informe, hoy el acusado ha dicho que se produjo una pelea entre ellos, él de defendió como pudo y no recuerda el momento en el que le causó la muerte a la joven. Su defensa pide la libre absolución. El juez no ha permitido que grabemos su declaración.