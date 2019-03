40 años de cárcel para el mayor ciber acosador sexual de menores

El juicio se ha suspendido por irregularidades en la investigación del caso

Así entraba esta mañana a la sala Guillermo Sabina Rodríguez. Se trata, por el número de chicas menores de edad que le han denunciado, del presunto mayor acosador sexual de Canarias a través de las redes sociales. Según la policía, durante dos años aproximadamente este hombre estuvo atentando contra la libertad sexual de decenas de niñas con amenazas y coacciones. Su abogado ha pedido la nulidad de las actuaciones por irregularidades en la investigación.

El fiscal y el acusador particular, aun reconociendo algun fallo en la instrucción, opinan que no hay que anular las pruebas. El fiscal pide 40 años de prisión y el acusador particular 73.

El juicio se suspendió hasta que la magistrada decida la validez o no de las actuaciones. El acusado fue detenido en Tenerife pero se le juzga en Las Palmas porque la primera de las denunciantes es de Gran Canaria.