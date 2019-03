Los amarillos fueron muy superiores al Albacete

Ni las ausencias de Viera y Vitolo por lesión, ni el mes sin sumar tres puntos pudieron con una Unión Deportiva que salió al césped con nervio y pasión. Ya desde el minuto doce, Álvaro Cejudo dejaba las cosas bien claritas al equipo manchego. Guayre y Pedro Vega también acariciaban el gol, pero no fue hasta casi el final de la primera parte, cuando el de San Mateo estrenó la portería rival.

Todo un espectáculo, empañado, eso sí, por un árbitro que se empeñó en no ver este penalty sobre Javi Guerrero, entre otras cosas. La cara de Paco Jeméz lo decía todo en el tiempo de descanso. Pero aún no estaba todo dicho, o al menos eso es lo que tuvo que pensar Javi Guerrero cuando con este pase ponía el siguiente gol a los pies de Guayre.

Ya con el dos a cero, la Unión Deportiva se veía triunfadora, quizás por eso y porque el árbitro no pitó esta falta sobre Samuel, el Albacete conseguía marcar su único tanto. Entonces los amarillos despertaban, y terminaban un partido en el que fueron claramente superiores.



Con este resultado, La Unión Deportiva queda en el quinto lugar de la tabla, con 16 puntos.