La UD se aleja del ascenso directo tras un nuevo empate

Ha sido el último partido del mes en casa

En fútbol, en cambio, las aficiones del Tenerife y Las Palmas sólo han cosechado disgustos tras los empates en casa de la jornada. El Tenerife al menos continúa al frente de la tabla, pero la Unión Deportiva se aleja del ascenso directo. Novena mejor entrada en los casi diez años que tiene el Gran Canaria para no ver ni un sólo gol. Pues no hubiera estado mal haber contado con el arquero argentino por ejemplo en esta ocasión que no alcanza Crisantus y q Vitolo no entiende, o en este tiro de Nauzet que va al otro lado de la pista o la falta de Momo directamente hacia nadie.

Y es que hasta tres veces interrumpió el árbitro el juego. 8 minutos añadió en la primera mitad. Tampoco estuvo acertado Thievy, que tenía en su cabeza una noticia que conoció horas antes del partido. La afición, que no volverá a ver a su equipo en casa hasta mayo, fue lo único positivo. La UD continúa sexta en la clasificación tras las victorias del Girona, Alcorcón y el empate del Villarreal.