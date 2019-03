En el aire la seguridad de los espacios naturales de Canarias

Una multa del Gobierno de Canarias a una empresa que construyó en el parque natural de Tamadaba ha dejado al descubierto un posible fallo en la declaración de todos los parques naturales de Canarias. Según una sentencia del TSJC el gobierno autónomo no redactó los planes de ordenación de sus recursos naturales en tiempo y forma y ahora no tienen vigencia. Los ecologistas han criticado abiertamente a la sala por la indefensión en la que deja a estos territorios.

El fallo judicial en el que no hubo unanimidad por parte de los magistrados podría afectar a los 37 espacios protegidos entre ellos los 11 espacios naturales: 3 en Fuerteventura, 2 en la palma, 2gran canaria y 2 en Lanzarote y uno en la gomera y Tenerife. De momento el gobierno prefiere no pronunciarse porque aún no conoce la sentencia.

En Canarias estos espacios ocupan una superficie total que supera las 11 mil hectáreas.