Agua y nieve con las primeras lluvias del invierno

Algunas, como Soria, o Fataga siguen recogiendo agua en abundancia. Una buena noticia para los agricultores y también para los amantes de la naturaleza. Las lluvias de los últimos días han vuelto a transformar el paisaje del interior de Gran Canaria. La presa de Las Niñas es una de las 7 que han tenido que abrir compuertas para liberar agua. Más parece el paisaje de una zona de montaña del continente. No es la única que recibe agua: Soria, Fataga, Lugarejo, Las Hoyas y el Vaquero también están recogiendo un importante caudal. La más difícil de llenar, de hecho nunca ha ocurrido, es la de Soria, con capacidad para 32 millones de metros cúbicos. Eso sí, está a sólo 300 mil metros cúbicos de batir el record de llenado alcanzado en 1991. En estas condiciones, los agricultores pueden respirar un poco más tranquilos.

También los amantes del campo y la naturaleza que no han esperado al fin de semana para disfrutar de este paisaje.Estos turistas checos tal vez tengan un poco más difícil su recorrido en bicicleta por la isla con la lluvia, pero el agua no está de más. De hecho, la cuenca grancanaria sólo está al 52 por ciento de su capacidad total.



Primeras capas de nieve y primeros atrevidos que no se han querido este espectáculo. Las Cañadas del Teide se ha convertido en un improvisado parque de atracciones. Permanece cortada la carretera de acceso por LA esperanza la TF 24, mientras que la de LA Orotava la TF-21 es el único acceso para llegar hasta el Teide, nadie se quiere quedar en casa, ni siquiera él. Para este fin de semana se pondrá en marcha el “operativo nevada” para facilitar la circulación y que consiste en subir por la carretera de LA Esperanza y bajar por la de A Orotava, para evitar los colapsos.