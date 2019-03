La UD se adjudica el derbi de despedida

La rivalidad entre ambos equipos se vivió sobretodo en la grada. Más de 20.000 seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas se empeñaron en recordarle a los del Tenerife que ya eran de segunda B.

Ante un Tenerife debilitado, el gol llegó de Sergio al transformar un penalti. La grada amarilla no soportó tanta alegría y se vino arriba. Pudieron llegar más tantos, pero los dos porteros lo evitaron, tomando el protagonismo en la segunda parte. Josico no consiguió sacar provecho a otro penalti, y no pudo despedirse de su equipo como le hubiera gustado, con un gol.

Para un emocionado Jorge Larena, éste también era un partido de despedida. Así acabaron ambos equipos la temporada, El tenerife dando la cara y la Unión Deportiva Las Palmas con una victoria a su eterno rival.