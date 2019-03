Adeje multará a los que tiendan la ropa en balcones y terrazas

Los vecinos podrán presentar alegaciones durante un mes

Esto para unos pocos pero para la mayoría la realidad es otra…

Bloques de edificios con pequeños balcones o terrazas que muchos aprovechan para secar la ropa.

Pero ojo no todo es sancionable, no habrá problema si la ropa no sobresale de los balcones, tampoco están prohibidos los tendederos portátiles. Pretenden así armonizar la convivencia en edificios.

Otro de los objetivos es concienciar a los vecinos de la importancia de mejorar la estética de los edificios, teniendo en cuenta que Adeje es uno de los municipios más turísticos del archipiélago.

La normativa estará un mes a exposición pública para que se puedan presentar las alegaciones oportunas, después cuidado porque la policía vigilará donde deja su ropa.