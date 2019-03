Addanca podría cerrar sus puertas en Candelaria

Llevan 11 años en estas instalaciones y casi con seguridad tendrán que abandonarlas en breve. La protectora de animales Addanca decidió hace unos meses no prorrogar el convenio con el ayuntamiento de Candelaria para seguir prestando el servicio de albergue porque aseguran que los recursos no eran suficientes, dicen que el consistorio quiere convertirlo en una perreraHan pedido 2 años para poder trasladarse.

Desde el ayuntamiento no quieren esperar tanto y ayer cambiaron la cerradura aunque les ofrecieron una llave, la protectora volvió a cambiarla sin aviso previo y esto ha motivado una denuncia que puede dejarles en la calle antes de tiempoAunque aseguran que no les van a desalojar por la fuerza tendrán que marcharse porque el ayuntamiento pretende dar la gestión a otra protectora y porque los terrenos son urbanos y no contemplan la presencia de animales.