Sin acuerdo entre sanidad y sindicatos

La mala gestión de la consejería de sanidad está acabando con la calidad asistencial en las islas. Es lo que advierten los sindicatos a dos días de un paro generalizado de 24 horas en todos los centros. Una huelga motivada principalmente por el anuncio del ejecutivo autónomo de ampliar la jornada laboral en media hora diaria al personal y que para los trabajadores es una pérdida de puestos de trabajoCon la escasez de recursos humanos que plantean los nuevos presupuestos los profesionales aseguran que no se puede garantizar una sanidad pública de calidad y que supone un cambio de modeloEn un nuevo intento de acercamiento, y ya van tres, hoy se ha reunido la mesa sectorial compuesta por sindicatos y gobierno, por un lado con la exigencia de que las plantillas no se tocan y por otro con el corsé que imponen las cuentas.No ha sido fácil grabarles juntos, al menos antes, los sindicatos no han querido posar junto a la directora del servicio canario de salud porque consideran estos encuentros como una tomadura de pelo. A esta hora todos los sindicatos en Tenerife mantienen la huelga para el jueves y en Las Palmas de Gran Canaria, los médicos decidirán mañana si secundan o no el paro.