Abre sus puertas el Parque Infantil de Tenerife

Es una cita tradicional en estas fiestas navideñas a la que no faltan los niños de Tenerife. Queremos subir a lo más alto del fortín, y lo intentamos, pero a medio camino nos bajamos ¿qué ha pasado?Desechamos la idea nosotros no somos mucho más valientes corremos hacia otra atracción, ¿qué pasa?Y si estamos en el lejano oeste no podemos dejar de la do la idea del rodeo. Nos subimos, comienza a moverse y pronto nos caemos, bueno algunos, lo volvemos a intentarHay quien ha nacido para domar es indudableSeguimos nuestra marcha y nos da hambreNos tenemos que ir pero ellos siguen jugando, el Parque Infantil de Tenerife tiene sus puertas abiertas hasta el 9 de enero