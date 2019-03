Los abogados de Ivonne González usarán la carta como prueba

En los próximos días presentarán el recurso

Ivonne González reconoce en esta carta que no se dejó defender durante el proceso judicial.

"Desde el comienzo del juicio me he sentido presionada para no llevar una línea de defensa distinta a la marcada por Fernando. Me presionaba constantemente para que tuviera bajo control a mis abogados .... Hay que entender que llevo toda la vida sometida a Fernando y a su forma de ver la vida."

Su abogado lamenta que no lo haya hablado antes.

Sergio Armario saca varias conclusiones del contenido de este documento que redacta Ivonne desde prisión.

También habla de la existencia de unas cartas que podría haber escrito Fernando a la monitora.

Un material que quiere analizar antes de presentar el recurso en los próximos días.