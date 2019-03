Abandonan la carrera universitaria porque no pueden pagar las tasas

Lucía no puede pagar los 1.112 euros que cuesta la matrícula para Trabajo Social. Si no aprueba sus exámenes, no conseguirá la beca y por lo tanto dejará de estudiar.

A Carlos todavía le queda por abonar 400 euros de la matrícula del curso pasado. A eso se le suma los mil euros del próximo. Sin beca no tiene nada que hacer.

Sara ha recurrido a la ayuda familiar para conseguir 1.100 euros para tercero de Filología Hispánica.

Son el reflejo de lo que están padeciendo muchos estudiantes canarios.A pesar de esto hay quienes no tiran la toalla.Lo peor es que no hay trabajo, y así se complican las cosas.