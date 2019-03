Abades y Arguineguín vibran con los canarios de la selección

Antes del partido, gritos de guerra en Arguineguín. En Abades, sus vecinos echaban de menos a Pedro en el 11 inicial. Y lo cierto es que faltó frescura y fluidez en el juego de España. Portugal plateó un partido muy físico con una presión asfixiante en todo el campo. Aun así el equipo luso apenas inquietó a Casillas. Cristiano Ronaldo intentó sin fortuna aprovechar una y otra vez su explosividad en la banda. En España, Iniesta volvió a llevar la batuta, con un Sergio Ramos muy serio en defensa. El mago de Arguineguín no estuvo del todo inspirado y acabó siendo sustituido. A del Bosque no le gustaba lo que estaba viendo e introdujo cambios. Pedro saltó al terreno de juego en el minuto 86 y gozó de una excelente oportunidad de gol que no supo materializar.

Los primeros 90 minutos terminaron con el 0-0 inicial. En la prórroga llegarían los mejores minutos de España, pero aun así habría que llegar a la temida lotería de los penaltis.

Tras dos fallos lusos, uno de Xabi Alonso y un lanzamiento a lo Panenka de Sergio Ramos, todo estaba en manos del Cesc Fabregas. Si marcaba, Cristiano Ronaldo se quedaba sin tirar y España pasaba a la final.

Alegría en Abades, Arguineguín y en toda Canarias, que tendrá a dos isleños en la final del próximo Domingo.