16.000 familias afrontan el mes con sólo seis euros diarios

Si no fuera por organizaciones como Cáritas, les sería prácticamente imposible. Auténticos milagros para sobrevivir tienen que hacer también cerca de 95 mil familias de las islas, cuyos ingresos no superan los 350 euros al mes. Son datos arrojados de un estudio realizado por el Instituo Canario de Estadística.



Sin recursos, sin trabajo y sin importar la edad, ni el sexo. Es el perfil de la pobreza en Canarias. Cerca de 16.000 familias en las islas sólo perciben 180 euros mensuales. Unas 95.000, 350. La isla más castigada Tenerife, 7.374 personas no llegan a los 200 euros lo que representa el 43% de todo el Archipiélago. Le sigue de cerca Gran Canaria con 6.582 hogares.En Cáritas llevan desde el 2007 anunciado que la situación iba a ser cada vez peor. Entre las islas menores La Palma, encabeza el número de familias con ingresos inferiores a 180 Euros.