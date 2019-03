125.000 Euros de multa por un muro

El ayuntamiento considera que ese muro no pertenece a su propiedad y son los vecinos de un edificio los que tendrán que pagar los costes de su reparación ya que presenta riesgo de desprendimiento. Un muro puede llevar a la ruina a 99 familias del Rosario, en Tenerife. El ayuntamiento los ha multado con 125 mil euros y los ha amenazado con embargar si no pagan. Al parecer, un muro de contención anexo al edificio presenta riesgo de derrumbes y el consistorio ha decidido que pertenece a la comunidad. Además, muchos de los vecinos no saben como van a hacer frente a esa multa económicamente les es imposible sufragarla. Los vecinos aseguran que el muro está fuera de su propiedad y en caso de tener que arreglarlo no cuesta tal cantidad. Desde el ayuntamiento aún no se han pronunciado al respecto.