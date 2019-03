“En la sentencia del Supremo hay muchas dudas”

El lunes finaliza el plazo para que el Gobierno del Estado conteste a la petición de consulta popular

Entiende el gobierno que la discrepancia entre los magistrados que firman la sentencia es prueba clara de un interés porque el asunto de las prospecciones no llegue a Europa.

Y Luxemburgo será el siguiente objetivo para CanariasUn asunto que para el ejecutivo autónomo va más allá de lo judicial, lo social y lo político. Según Rivero esta sentencia prueba de nuevo que ha habido diferencias entre el trato con Baleares y con Canarias.

El lunes vence el plazo para que el Estado autorice la consulta popular y si no hay respuesta moverán otras vías como la ley de participación ciudadana. Y no será la única porque ya hay fecha también para las reuniones con los accionistas de Repsol, Sacyr y CaixaBank en los que Rivero busca ha dicho, la sensibilidad que no ha encontrado en el gobierno.