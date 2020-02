"Si has caído y te has quedado un poco conmocionado, no sales", así valora Ángel de la Fuente la locura de Dane Jackson

El espectacular salto de Dane Jackson ha levantado gran revuelo en el mundo del Kayak. Los expertos coinciden que se trata de una maniobra de extremo riesgo en la que la experiencia se antoja como fundamental para minimizar unos riesgos, que no siempre se evitan.

"Tuvo mala suerte en una de estas caídas, se quedó enganchado abajo con unas ramas, no lo pudieron sacar y falleció", explica a Antena 3 Deportes Ángel De la Fuente, excampeón de España de Piragüismo, sobre la pérdida de un compañero en una acción similar.

El momento más peligroso, sin lugar a dudas, la inmersión al final de la cascada. "Te puede coger un rebujo y darte vueltas ahí. Si has caído y te has quedado un poco conmocionado, no sales", advierte De la Fuente

Sin embargo, los casos mortales no son la mayoría, aunque gran cantidad de estos accidentes acaban con grandes secuelas. Pese a llevar casco, es bastante habitual que el golpe derive en problemas de movilidad.

"Aquí en España ya hubo en su día gente que se dedicaba a hacer estas cosas y se han quedado parapléjicos", advirtió el ex campeón.