Art Broker. La performance de Banksy no salió como esperaba

Banksy ha publicado un vídeo en el que enseña los ensayos donde se ve cómo debería haber sido el momento en el que se autodestruía la obra ‘Girl with balloon’. “En los ensayos funcionó…”. Sin embargo, la obra, vendida en Sotheby’s por más de 1 millón de euros, el cuadro no se autodestruyó.

El mecanismo de las cuchillas falló. El artista ya colgó un vídeo donde explicaba su funcionamiento. Pero acabó en fallida, así como la reacción de los asistentes, que deberían haber contemplado la “fugacidad del arte” y no su destrucción parcialmente. La trituradora dejó el globo intacto. A pesar del ‘fail’, el momento se ha convertido en una obra en sí misma, se ha rebautizado como Love Is in the Bin.

Banksy pintó Girl with balloon en un muro en el este de Londres y se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del artista.