Agustín Martínez, abogado de 'La Manada': "No ha cambiado ningún parámetro no cabe otra solución que la libertad"

Agustín Martínez, el abogado de los miembros de 'La Manada' espera que se mantenga el criterio que estableció el tribunal el pasado mes de junio porque "no ha cambiado nada de los elementos objetivos que dieron lugar a la resolución de prisión provisional con fianza y por lo tanto entendemos que no cabe otra solución que el mantenimiento en libertad".

"Entendemos que la aplicación de la Justicia nos invita a pensar que no es posible que se cambie la resolución porque no ha cambiado ningún parámetro", añade Martínez, que cree que hasta que no haya una sentencia firme no se podrá decidir si sus defendidos entran en prisión o no.