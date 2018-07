Las cinco noticias más importantes de este sábado 10 de febrero

ERC rechaza "un acuerdo a medias" con Junts per Catalunya y exige rigor para formar un Govern efectivo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reclamado este sábado rigor y no hacer "acuerdos a medias", ha avisado de que no presentarán "ningún acuerdo hasta que no haya un acuerdo sólido y firme" y se ha mostrado esperanzada de que el acuerdo puede llegar en los próximos días.

Israel realiza un ataque a gran escala después de que Siria derribara un caza suyo

El Ejército de Israel ha indicado que un caza F-16 ha sido derribado por las fuerzas sirias mientras realizaba una serie de ataques contra objetivos iraníes en el país en represalia por el lanzamiento este sábado de madrugada de un dron iraní desde territorio sirio, el cual ha sido interceptado por las fuerzas israelíes en los Altos del Golán.

Detienen a tres ladrones en Madrid tras una persecución por la 'Milla de Oro' en la que han resultado heridos varios agentes

Al registrar el coche los policías hallaron siete abrigos y siete bolsos de Lottusse, así como unas 300 cajetillas de tabaco y unos 400 euros en efectivo, por lo que el valor de lo sustraído ronda los 17.000 euros.

Una chimenea abierta podría ser el origen del fuego en el que murieron dos bebés en Ontinyent

El fuego se originó en el comedor de la casa, donde se encontraban las pequeñas. Pudo comenzar al saltar una chispa o rodar un tronco. La madre tuvo que ser atendida

El barrio de Vegueta se llena de fiesta y color por el Carnaval de Día de Las Palmas

Miles de personas salen a la calle disfrazadas, desde los más serios a los más alocados. El buen ambiente permite a las familias salir a la calle a divertirse todos juntos.