María de Villota: "Voy a demostrar que han hecho bien escogiéndome como piloto, y como mujer"

María de Villota, nuevo piloto probadora del equipo Marussia de Fórmula Uno, comentó hoy en su presentación en Madrid que ve un sueño cumplido, que si está es porque cree que puede correr, y que fue fundamental su prueba con Lotus el año pasado.

La piloto compareció ante la prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, al día siguiente de firmar su contrato con Marussia, aunque no pudo desvelar si podrá participar en alguna jornada de entrenamientos o si podría conducir el coche en caso de baja de alguno de los pilotos oficiales. "Voy a demostrar que han hecho bien escogiéndome a mí como piloto, y como mujer. Voy a seguir luchando porque mi ambición es correr", dijo con orgullo.

Sobre sus funciones en el equipo la madrileña indicó: "En cuanto a mis funciones, serán las mismas que las del resto de nuestros pilotos. Tendré la misma información para utilizarla como crea conveniente. Estaré en todos lo 'briefings' (reuniones entre técnicos y pilotos) y habrá un trabajo de simulador. Voy a estar en todos los grandes premios, y estaré a su disposición para todo lo que puedan necesitar".

En cuanto a sus opciones de su contacto con el vehículo, la piloto madrileña comentó: "En principio todo está por decidir, tengo una gran oportunidad. Soy piloto de pruebas, no reserva, y se puede dar la oportunidad. Hay dos pilotos oficiales, y el resto será según las necesidades del primer equipo". Pero mantiene la ilusión de debutar en competición: "Si no pensara que tengo la oportunidad de correr no estaría aquí. Quieren verme, y conocerme y a partir de ahí ya se verá".

Y añadió: "Mi sueño es correr un gran premio. Es un sueño y cada vez lo veo más real. Ahora deseo, y veo, que es algo posible. Luego no se sabe. Voy a luchar para que vean que es mi sitio". Sobre el interés del equipo en ella, indicó: "El contacto surgió como uno de tantos entre mi representante con el resto de equipos. Era uno con los que ya habíamos manteniendo contactos".

No quiso revelar si le ha supuesto algún tipo de desembolso su llegada al equipo: "Tengo la suerte de contar con patrocinadores que me acompañan y que han estado conmigo desde siempre, y que me han permitido entrar en la Fórmula Uno".Reveló algunos de los consejos que le ha dado su padre, Emilio de Villota, que también corrió en la Fórmula Uno: "Me ha dado dos: que trabaje mucho, que cuando los demás descansen siga; y que sea más seria, pese a mi carácter sonriente, para que también parezca que estoy trabajando en serio".

Ya ha mantenido los primeros contactos con sus compañeros: "Al equipo lo conocí esta semana. Al principio no sabían que iba a ser parte importante del equipo. He estado con ellos en las oficinas. He podido conocer más cerca el coche, pero tengo un montón de documentación y manuales que aprender".

Y aunque no tendrá contacto desde el primer momento con el vehículo se plantea el año como si fuera piloto titular: "Mi objetivo es el de pensar que seré yo la que está en el coche. Necesito coger experiencia y aprender, pensar cada mañana que el que se va a subir al coche seré yo". "Lo voy a vivir como si fuera yo la que se montara. Y al final de año seré muy crítica conmigo, y analizaré dónde debía haber mejorado", señaló.

Y finalmente indicó que si está ahora en la Fórmula Uno se debe, en gran parte, a las dos pruebas que hizo el año pasado con el equipo Lotus: "Fue vital hacer esos test en Fórmula Uno. Ha sido lo que me ha permitido dar este paso. Fue muy bien y eso es algo que se termina sabiendo entre los equipos". Por su parte Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo, que también estuvo presente en el acto, comentó que éste "es un gran día" puesto que "se culmina un momento importante en la carrera de María".

En relación a los méritos demostrados por la piloto madrileña, el presidente indicó que ha hecho méritos más que suficientes, sobre todo por la perseverancia demostrada, y aseveró: "Ahora lo que hace falta es mantenerse y consolidar este puesto. Llegar a este mundo es muy difícil y siempre ha trabajado con unos objetivos que ahora ha conseguido".

También compareció Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, quien se congratuló por la llegada de una mujer piloto a la máxima competición del automovilismo, y destacó que ha sido la primera mujer en llegar a muchas categorías de este deporte. Le dedicó sus mejores deseos: "Estoy seguro que de esos sueños se van a cumplir". "De casta le viene al galgo -dijo Cardenal en referencia al padre de María-. Hazle caso, pero no en todo, porque es importante que la gente transmita optimismo. Y estoy seguro de que vamos a disfrutar este año con tus éxitos".