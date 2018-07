Antonio Lobato: "No necesita el mejor coche, con que parezca bueno, Fernando ganará"

Como él mismo dice, no le gusta pensar que sabe mucho de Fórmula 1, pero a la vista está que al pensar en el deporte más importante del mundo del motor solo existe un nombre, y un hombre, Antonio Lobato.

La cara y la voz de la F-1 en nuestro país ha visitado el plató de videoencuentros de antena3.com perfectamente escoltado por sus inseparables reporteros Nira Juanco y Jacobo Vega, juntos, nos ayudarán a disfrutar del mayor espectáculo.

Juan Antonio Paredero ha guiado una completa entrevista con preguntas de los internautas. Unos lectores de la web que a la vista de las cientas de preguntas recibidas se encuentran ansiosos por que el Mundial 2012 comience por fin en Australia.

"Nosotros también estamos ansiosos", reconoce Antonio Lobato. "Estamos deseando coger el avión a Australia y ver rodar los coches", añade Nira. "La maleta está hecha", concluye Jacobo Vega.

La pasada semana pudimos intuir algo de lo que el próximo día 16 de marzo veremos al otro lado del planeta. En cuanto al equipo Ferrari concretamente, "creo que realmente saben lo que se ha perdido de carga aerodinámica con la nueva normativa. En pretemporada se puede intuir un poco como se está yendo, lo que está claro es que Ferrari no está donde quería estar. El tunel de viento les dijo en un principio que colocando los escapes en una zona concreta iban a conseguir placar la carga aerodinámica perdida. Una vez en pista parece que no es así, tuvieron que cambiar la configuración.", esclarece Antonio sobre los problemas existentes en Ferrari.

Y añade, "en la escudería italiana tienen que pasar dos o tres carreras para que el coche se pueda modificar en su configuración y así, el monoplaza dé su máximas prestaciones".

Se especula sobre una posible tensión en Maranelo a lo que Nira ha querido restarle importancia, "en Ferrari no hay tensión, sí quieren que el mensaje que se transmita no sea del todo negativo, por eso no dejan a los pilotos hablar en rueda de prensa".

El mensaje de confusión vino de parte de las declaraciones Pat Fry en Barcelona, "parece que si no dejan hablar a los pilotos para que no den datos negativos, Pat Fry mandó un mensaje mucho peor", dice Nira. "La prensa italiana estaba desconcertada, el otro día pensaron que iban a estar un año más en blanco", añade Jacobo Vega.

"De Antena 3 espero que sigan apoyando a la Fórmula 1, estamos muy arropados y que siga así, es el mejor espectáculo, queremos que esto sea un espectáculo todavía más brillante", ha declarado Lobato.

Jaime Trujillo opina que Felipe Massa no está a la altura de Ferrari, "no es así", se adelanta Lobato, "Massa estuvo a un paso de proclamarse con un campeonato del mundo compitiendo con la 'cream de la cream', con Lewis Hamilton.", "en 2006 Felipe Massa superó a el todopoderoso Schumacher", dice Jacobo. "Yo creo que el problema es que Fernando Alonso le tiene comida un poco la moral a Felipe porque desde el primer día se ha ganado al equipo, les puso a sus pies y en pista ."

Sobre los neumáticos, "Parece que todos los compuestos están mucho más próximos, veremos en carrera, la temporada pasada nos lo pasamos muy bien, este año tienen miedo de que las gomas desfallezcan repentinamente, veremos."

La pregunta del millón, dice Juan Antonio Paredero, "¿Quién creéis que va a ganar este mundial?", Nira Juanco no duda, "este es el año de Fernando." "Alonso tiene todo para ganar", dice Jacobo. "No necesita el mejor coche, pero con que el suyo esté cerca de los mejores, ganará Fernando", opina Lobato.

Desde twitter llega una pregunta que es un misterio, ¿qué tienen de nuevo los escapes de Red Bull?, "esos nos gustaría saber a todos, no son muy diferentes a los que tiene McLaren o Sauber", zanja Lobato.

Una pregunta persona, ¿qué es lo más raro que os ha ocurrido en un circuito?, "Fernando una vez me contestó muy raro en directo, yo me enfadé y con el enfado no me dí cuenta que Alonso se estaba desmayando", concluye Nira.