Vettel deslumbra a los campeones pretéritos

Con su triunfo en Buddh, Vettel deja apuntalado su cuarto título mundial consecutivo. El alemán empata a Campeonatos con Alain Prost... A una edad en la que el galo no había ganado todavía su primer título. Solo le superan Juan Manuel Fangio (5) y Michael Schumacher (7). Se trata de un piloto respetado por ilustres predecesores, comenzando por el francés Alain Prost, al que alcanzó en el palmarés histórico.



Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo (1985, 1986, 1989, 1993): "Me impresionó sobre todo al principio por su madurez y ahora continúa su camino, va a ser cada vez más fuerte. Ser campeón cuatro años seguidos a los 26, una edad a la que yo estaba ganando mi primera carrera. La juventud puede ser una ventaja, pero no lo es siempre, hay quien no resiste la presión. El hecho de haber ganado antes tres títulos seguidos le ha dado una fuerza increíble psicológicamente y no quiere parar".

Prost: "Es campeón cuatro años seguidos a los 26, una edad a la que yo estaba ganando mi primera carrera"

"Uno no puede tener un palmarés así sin tener un equipo detrás, una estrategia de verdad. Es una parte determinante en la victoria. Se ve ante todo a Adrian Newey y todo en su equipo no paran nunca de seguir desarrollando el coche. Es un equipo muy fuerte, que le da confianza. La manera de trabajar de Vettel con todo su equipo, basta con verles en el garaje para darse cuenta, es algo muy profesional, trabajan todos los detalles y tienen confianza total. Cuando se disfruta, se puede ganar de esa manera, se puede continuar mucho tiempo", dice.

Fernando Alonso, campeón en 2005 y 2006: "Quiero felicitar a Sebastian porque ha realizado una gran temporada, dominando especialmente en la segunda parte con muchas victorias. Ha sido muy fuerte, realizando un magnífico trabajo junto a su equipo. Su título no es una sorpresa, porque ya lo esperábamos. Esto es deporte, han sido mejores que nosotros"

Lewis Hamilton, campeón del mundo de 2008: "No sólo Seb es un gran campeón, sino que es también una persona genial. Es gracioso y humilde. Merece todo el éxito que está teniendo. Admiro su implicación y su capacidad para ser consistente y mantenerse al más alto nivel, sin cometer errores. Esa es la marca de un auténtico campeón. Y penséis lo que penséis de su coche, lo que cuenta es que hace un trabajo perfecto".



Jenson Button, campeón del mundo de 2009: "Ahora es más interesante que cuando Michael ganaba cada año el Mundial. Con Michael teníamos tendencia a decir: 'Vale, ganará otra vez el próximo año'. Eso no pasa ahora, no tenemos la misma impresión: cuando salimos de los 'starting blocks' al principio de temporada todos aspiramos a la victoria y luego son los Red Bull los que se hacen cada vez más fuertes cuando avanza la temporada".

Michael Schumacher, heptacampeón del mundo: "Los récords están ahí para ser batidos. Me motivaron a mi cuando corría, y al final lo logré. Creedme, si Sebastian es capaz de superar lo que hice, estaré contento por él. ¿Por qué no podría ganar siete Mundiales?", dijo en su momento el 'hombre récord' de la Fórmula 1.

Niki Lauda, triple campeón del mundo, ensalza a Sebastian: "Vettel pilota el coche, no es al revés. Ha sabido adaptar su estilo a cada uno de los Red Bull". Adrian Newey, el genio de la escudería energética, lo tiene claro: "He trabajado con muchos pilotos y Vettel es excepcional". Helmut Marko, consejero del equipo, mete a Webber en el saco: "Les damos a los dos pilotos el mismo coche, pero ¿cuántas veces ha ganado Mark a Vettel?". Si todo se debiera al coche, seríamos primero y segundo en el Mundial de Pilotos, pero no es así. Para mí, está a la par con Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart, Ayrton Senna, Alain Prost y Michael Schumacher", añadió Horner.

Jacques Villeneuve, campeón mundial en 1997, compara a Sebastian con su compañero de equipo para ensalzar al germano: "Quien diga que el coche es mejor que Vettel, solo tiene que ver cómo ha destruido a Webber".

Kimi Raikkonen, campeón en 2007, tiene claro que Vettel es de los mejores pilotos de la historia: "Por supuesto que lo es. No necesita ganar nada más, ni carreras ni Mundiales, porque ya ha logrado muchas cosas en su trayectoria. Es un buen hombre y un buen piloto".



Sebastian Vettel se encarga de zanjar la cuestión: "Convertirme en el mejor piloto de la historia no es un objetivo real. Los números que alcanzó Michael [Schumacher] a lo largo de los años no son habituales. Si intentas compararte a su número de títulos mundiales y triunfos te sientes ridículo. Estoy atravesando años muy buenos, pero no me intento comparar con Michael".