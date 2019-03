Schumacher esquiaba a "velocidad reducida" cuando sufrió su accidente

La Fiscalía y los investigadores franceses que se ocupan del accidente de esquí que sufrió el campeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher han ofrecido una rueda de prensa para explicar el avance de su trabajo.



La rueda de prensa, a cargo del fiscal Patrick Quincy, se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Albertville (este). Quincy ha explicado los elementos de que disponen para aclarar cómo se produjo la caída del expiloto en las pistas de la estación de Méribel, en los Alpes franceses.

No se salió para ayudar a otro esquiador

"Hemos escuchado a varias personas presentes: testigos, hemos visitado el terreno y realizado simulaciones, así como peritajes. También hemos analizado las imágenes del vídeo", asegura.

"Chocó con una roca a ocho metros del borde de la pista y perdió el conocimiento"

Asimismo, la Fiscalía francesa asegura que no han recibido ningún vídeo de un supuesto esquiador que pasaba por la zona, como anunciaba la prensa alemana. Además, dice que "el vídeo de su casco no muestra que Schumacher saliera fuera de pista para ayudar a alguien".



Todo ello confirma que "el vídeo de su cámara es perfectamente visible": "Lo aprovecharemos para saber el itinerario de Schumacher". Además, confirman que el vídeo de la cámara dura unos dos minutos: "Puede que el vídeo de la cámara no capte el decenso completo. Aún falta la transcripción de la cinta, el visionado imagen por imagen"



"El señor Schumacher franqueó el balizamiento y se encontró fuera de la pista. Estaba entre tres y seis metros fuera de la pista, chocó con una roca a ocho metros del borde de la pista y perdió el conocimiento".



Sobre la velocidad del expiloto: "Es difícil evaluar la velocidad a la que iba, los expertos podrán determinarla". Según la Policía, "Schumacher circulaba a una velocidad reducida por la pendiente, no se puede determinar una cifra concreta. Era una zona donde no se podían tomar muchas curvas".

La investigación no ha concluido aún

"Las normas de velocidad se cumplieron", concluye la Fiscalía. "El vídeo confirma los elementos que ya teníamos". Aseguran que no quieren hablar de responsabilidades: "La investigación no ha finalizado aún, quedan asuntos por analizar en estos momentos".

Schumacher se encuentra en estado crítico, en un coma inducido desde el 29 de diciembre, cuando se dio un fuerte golpe contra una roca al caerse en una zona fuera de las pistas cuando esquiaba con su hijo y con varios amigos.



Ese mismo día fue ingresado en el hospital de Grenoble, donde los médicos que le tratan no han divulgado ningún parte médico desde el pasado martes.



En el casco del campeón alemán de Fórmula Uno, que se rompió a causa del choque, había una cámara que después de unos días la familia entregó a los gendarmes que dirigen las pesquisas.